Працівники державного історико-культурного заповідника «Трахтемирів» відзначають істотне пожвавлення інтересу туристів з усіх куточків України до Трахтемирівського півострова на Дніпрі поблизу Канева. Півострів, який ще від часів Козаччини має репутацію місця сили, вподобали як піші подорожувальники, так і любителі велосипедних мандрівок та подорожей на човнах. Гості заповідника мандрують стежками крутих схилів таємничої місцини, купаються у Дніпрі та озерах, п’ють із джерел, про цілющість води яких складали легенди ще в часи Київської Русі.
Діти у три зміни відпочивають у дитячому патріотичному таборі «Трахтемирівська Січ». Тут нещодавно побували із табором і вихованці елітної київської школи «Софія» з вальдфорською системою навчання, яка у своїй роботі акцентує на розкритті талантів дитини «у гармонії із тенденціями розвитку природи, людини, світу».