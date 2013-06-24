Впровадження спільного продукту для бронювання потужностей від Греції до України забезпечить можливість альтернативних та конкурентних поставок природного газу та посилить енергетичну безпеку регіону. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З цією ініціативою звернулись до своїх національних регуляторів оператори газотранспортних систем України (ТОВ «Оператор ГТС України»), Болгарії (Bulgartransgaz EAD), Греції (DESFA SA), Молдови (VestMoldTransgaz SRL) і Румунії (Transgaz SA).

З боку України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила відповідне рішення на засіданні 27 травня.

«Відмовившись від російських енергоносіїв, Україна, як і наші партнери в ЄС, активно працює над пошуком альтернативних маршрутів постачання газу. Використання Трансбалканського маршруту має важливе значення у цьому контексті. Газотранспортна система України, як і наші підземні газові сховища, що є складовою цього маршруту, відіграватимуть важливу роль у посиленні енергетичної безпеки всього регіону. Тож ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Трансбалканський маршрут має значний потенціал для задоволення нагальних потреб України та забезпечує доступ до джерел LNG. Водночас маршрут проходить через п’ять країн і пряме застосування регульованих тарифів робить його комерційно невигідним, порівнюючи з альтернативами. З огляду на ситуацію, оператори ГТС пропрацювали оптимізоване рішення, яке дозволить, зокрема, використати і так незадіяні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну за конкурентним тарифом, що особливо актуально протягом підготовки до наступного опалювального сезону.