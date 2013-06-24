Вперше в Україні буде проводитися лабораторний аналіз вмісту бісфенолу А у річковій воді на кордоні України та Польщі. Бісфенол А це речовина, що входить до складу пластмас і може впливати на ендокринну, імунну та інші системи організму. Про це повідомили на міжнародній конференції щодо транскордонної співпраці у сфері громадського здоров’я. Її провели у межах спільного міжнародного проектуWaterWatch між Львівським Центром контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та Воєводською санепідстанцією у Жешуві — за участі понад 100 фахівців з України та Польщі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Нещодавно мали продуктивну зустріч із головним санітарним інспектором Польщі Павелом Гжесьовскі, під час якої обговорили можливості посилення співпраці у сфері громадського здоров’я. Налагодження обміну епідеміологічною інформацією, спільні навчання, єдині алгоритми реагування на надзвичайні ситуації на кордоні — це наша спільна безпека та відповідальність. Проект WaterWatch — яскравий приклад ефективної міжвідомчої взаємодії, який дозволить мінімізувати транскордонні загрози для здоров’я населення», — зазначив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У рамках проекту буде досліджуватись якість води у чотирьох транскордонних річках — з української сторони це Вяр та Стрв’яж, з польської — Шкло та Вишня. Дослідження виконуватимуть фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України спільно з партнерами із санітарно-епідеміологічної станції міста Жешув (Польща). Фахівці перевірятимуть воду на наявність вірусів, бактерій, а також хімічних речовин, зокрема бісфенолу А та мікроцистинів. Для цього буде закуплено необхідне обладнання, реактиви, спецтранспорт, а фахівці пройдуть навчання для роботи з новітніми методами аналізу.

Бісфенол А — це ендокринно-активна речовина, яка навіть у невеликих концентраціях може впливати на здоров’я людини, зокрема:

порушувати роботу гормональної системи;

впливати на розвиток репродуктивної, імунної та нервової систем;

підвищувати ризики виникнення серцево-судинних захворювань, діабету, безпліддя;

потенційно впливати на розвиток деяких видів раку.

Особливо небезпечне накопичення хімсполуки — Бісфенолу А — у питній воді та природних водоймах, з яких вода використовується для купання, рибальства чи водопостачання.

Отримані дані дозволять оцінити реальні ризики для громадського здоров’я у прикордонному регіоні та розробити ефективні програми для зменшення транскордонних загроз. Під час конференції свої доповіді представили провідні українські та польські фахівці у сфері епідеміології, лабораторної діагностики, моніторингу довкілля та громадського здоров’я. Проект фінансується Європейським Союзом у межах програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021–2027.