Оператор ГТС України за координації Міністерства енергетики працює над розширенням маршрутів для додаткового імпорту газу до України, а також забезпечення його транспортування українською ГТС до країн Центральної та Східної Європи. Зокрема ОГТСУ спільно з операторами ГТС сусідніх країн працює над забезпеченням довгострокової комерційної конкурентоспроможності Вертикального коридору.

«Маючи спільний продукт — транспортування газу з інших країн, зокрема Греції, Болгарії, Румунії, до України з використанням економічно вигідного тарифу, ми можемо збільшити потужність і тарифні доходи кожної з країн-учасниць, а також забезпечити надходження ресурсу неросійського походження, що відповідає стратегії ЄС, — зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник. — Це шлях інтеграції нашої наявної інфраструктури в загальноєвропейську на досить конкурентоспроможних умовах та з ресурсом для покриття споживання Центральної та Східної Європи».

Наприкінці 2024 року встановлено гарантовану потужність на рівні 7 млн мі на добу. Сторони працюють над збільшенням гарантованої потужності до 11,5 млн мі на добу вже 2025-го, повідомляє Міненерго.