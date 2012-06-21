Вже цього понеділка, з 14:35 за Києвом можна буде спостерігати транзит Меркурія перед диском Сонця

Сьогодні, 11 листопада 2019 року, на любителів астрономії чекає рідкісне космічне явище, транзит Меркурія, коли планета проходить перед диском Сонцем протягом декількох годин.

Це явище відбувається тільки 13 разів за століття і ми його не побачимо аж до 2032 року, тому не пропустіть транзит Меркурія в понеділок, 11 листопада! Транзит відбувається, коли планета перетинає Сонце. Із Землі ми бачимо тільки дві планети, що проходять через диск Сонця: Меркурій і Венера. Це тому, що це дві єдині планети між нами і Сонцем. (Транзити Венери особливо рідкісні. Наступний транзит можна буде побачити лише в 2117 року.) Під час майбутнього транзиту Меркурія з Землі (використовуючи відповідне захисне обладнання) можна буде побачити крихітну темну цятку, яка повільно рухається навколо диску Сонця.

На початку 1600-х років Йоханнес Кеплер розрахував, що і Меркурій, і Венера проходитимуть через Сонце в 1631 році. Це було неймовірним відкриттям на той, адже телескоп був винайдений всього 23 роки перед цим.

Кеплер не дожив до того часу, щоб побачити транзити, але французький астроном П'єр Гассенді став першою людиною, яка побачив транзит Меркурія з Землі. Погана погода не дозволила іншим астрономам в Європі побачити це рідкісне явище.

Спостерігаючи за транзитом Меркурія в 1677 році, Едмонд Галлей передбачив, що транзити можуть бути використані для точного вимірювання відстані між Сонцем і Землею, яке на той час не було відоме людству.

Нині радар використовується для вимірювання відстані між Землею і Сонцем з більшою точністю, ніж транзитні спостереження. Але транзити Меркурія і Венери як і раніше надають вченим можливість для наукових досліджень у двох важливих галузях: екзосфери і екзопланети.

Спочатку вважалося, що деякі об'єкти, такі як Місяць і Меркурій, не мають власної атмосфери. Але вчені виявили, що ці тіла насправді оточені ультратонкою атмосферою газів, яку називають екзосферою. Вчені хочуть краще зрозуміти склад і щільність газів в екзосфері Меркурія, і транзити роблять це можливим.

«Коли Меркурій знаходиться перед Сонцем, ми можемо вивчати екзосферу поблизу планети», – говорить учений NASA Розмарі Кіллен. «Натрій в екзосфері поглинає і повторно випромінює жовто-оранжевий колір від сонячного світла, і, вимірюючи це поглинання, ми можемо дізнатися про щільність газу екзосфери».

Коли Меркурій проходить через диск Сонця, він створює невелике зниження яскравості нашої зірки, оскільки блокує крихітну частину сонячного світла. Вчені виявили, що вони можуть використовувати це явище для пошуку планет, які обертаються навколо далеких зірок. Ці планети назвали екзопланетами. Вони приховані від очей світлом їх зірки. Космічний телескоп NASA «Кеплер» виявив понад 2700 екзопланет, відшукавши контрольне падіння яскравості. Місія NASA TESS полягає в тому, щоб вивчити 200 000 найяскравіших зірок біля нашої сонячної системи і, як очікується, потенційно виявити більше 10 000 транзитних екзопланет.

Крім того, вчені вивчають атмосферу екзопланет. Подібно до того, як дослідники вивчають екзосферу Меркурія, вчені можуть спостерігати спектри – міру інтенсивності світла і довжину хвиль – які проходять через атмосферу екзопланети. В результаті вони починають розуміти еволюцію і склад атмосфер екзопланет, а також вплив зоряного вітру і магнітних полів.

Це астрономічне явище буде добре видно зі сходу США та Канади, південно-західної частини Гренландії, більшої частини Карибського басейну, Центральної Америки, всієї Південної Америки та частини Західної Африки.

В Європі, на Близькому Сході та у більшості країн Африки Сонце зайде до того, як закінчиться це проходження, а тому його завершення не буде видно.

Транзит Меркурія виглядатиме як крихітна цятка на поверхні Сонця. Щоб побачити її знадобиться телескоп або бінокль, який має спеціальний сонячний фільтр.

Транзит Меркурія буде частково або повністю видно на більшій частині земної кулі. Але це астрономічне явище не буде видно з Австралії, більшої частини Азії та Аляски.

Не всі транзити однакові, тому що планети перетинають Сонце в різних місцях, іноді проходять лише зовнішні краї нашої зірки. Транзит Меркурія 2019 року найбільш виразний, тому що він буде мати ступінь поділу всього 0,02 градуса (76 кутових секунд). Це означає, що центр Меркурія пройде дуже близько до центру Сонця, що робить його справжнім святом для астрономів.

Меркурій майже в 300 разів менший за Сонця. Через це побачити його на диску зірки буде непросто. Найкраще для цього підійде телескоп. Його потрібно направити прямісінько на Сонце, не дивлячись при цьому в окуляр. Щоб побачити Меркурій, потрібно буде розташувати навпроти окуляра аркуш паперу і налаштувати фокус. Планета буде виглядати як невелика чорна цятка, яка повільно рухається по диску зірки. Також можна спробувати побачити явище за допомогою бінокля із спеціальним світлофільтром, який захистить очі від вражаючого світла.

Якщо у вас немає доступу до телескопа або бінокля з сонячним фільтром, відвідайте сайт Night Sky Network, щоб знайти події поруч з вами, де астрономи-любителі матимуть змогу це явище побачити.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»