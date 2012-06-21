Перших випускників протезистів-ортезистів, які пройшли навчання за освітньою програмою протезистів-технологів за міжнародними стандартами, привітала під час робочої поїздки на Харківщину міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
Дев’ятеро фахівців пройшли дворічне навчання на базі Харківського національного університету радіоелектроніки, щоб оволодіти новими методиками протезування й реабілітації та отримати міжнародні сертифікати.
«Це дев’ять фахівців екстра-класу, такого рівня підготовки, якого ще ніколи не було в Україні. Якщо раніше наші воїни з найважчими пораненнями мали їхати за кордон, щоб отримати передовий протез чи ортез, то ці фахівці — люди, які можуть зробити роботу на рівні провідних західних спеціалістів», — запевнила Юлія Соколовська.
Весь комплекс питань реабілітації осіб з інвалідністю належить до пріоритетів діяльності профільного відомства й уряду загалом. Тож міністр соціальної політики підкреслила, що це лише початок. Триває відбір на другу хвилю підготовки таких фахівців. Заплановано провести навчання ще близько двох десятків фахівців.
«Ми поліпшимо механізми забезпечення технічними засобами реабілітації, запровадимо нові стандарти щодо засобів та реабілітації», — цитує слова Юлії Соколовської пресслужба Міністерства соціальної політики. Урядовець висловила щиру подяку міжнародним партнерам, зокрема Трастовому фонду НАТО, завдяки допомозі якого вдалося реалізувати цей проєкт.
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