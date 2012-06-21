Діабет 2 типу –– серйозне хронічне захворювання, при якому підвищується рівень глюкози в крові. Повністю вилікувати «цукрову» чуму неможливо, однак особливе харчування і здоровий спосіб життя допоможуть запобігти ризику розвитку хвороби.
Лікарі розповіли, що деякі рослини мають особливі лікувальні властивості. З’ясувалося, що трав'яна настоянка з лопуха допоможе знизити кількість цукру в крові.
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За словами фахівців, у корені цієї рослини є 26 корисних речовин, серед яких вітаміни групи В та тіамін. Ці елементи покращують обмін речовин і підтримують серцево-судинну систему.
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У лопусі також є інулін – пребіотик, який сприяє прискореному росту корисних бактерій. Ця речовина уповільнює обробку цукру в крові, через що рівень глюкози нормалізується. Настоянка на основі лопуха очищає судини і прискорює метаболізм. Такий засіб дуже ефективний від діабету.
Важливо виявити діабет на ранній стадії. До перших ознак хвороби відносяться: постійна втома, сильна спрага, часте сечовипускання, різке зниження ваги. Медики відзначають, що при відсутності належного лікування виникає ризик виникнення інфаркту, інсульту і хвороб нирок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»