Президент Європейської ради Антоніу Кошта закликав голів держав та урядів країн-членів ЄС зібратися на неформальну зустріч у Копенгагені 1 жовтня для обговорення оборонної готовності ЄС та підтримки України.

Про це йдеться у листі-запрошенні, надісланому всім членам Європейської ради, передає Укрінформ із посиланням на допис Президент Євроради усоцмережі Х.

«Я запрошую лідерів ЄС на неформальну зустріч #EUCO, яку проведе прем'єр-міністр Данії Фредеріксен у Копенгагені 1 жовтня. Ми зосередимося на двох аспектах: зміцненні спільної європейської оборонної готовності та посиленні нашої підтримки України», - повідомив Кошта.

«У Копенгагені я (…) хотів би обговорити, як надалі підтримувати Україну та досягти справедливого та тривалого миру», - підкреслив президент Євроради, нагадавши, що безпека Європи пов'язана з безпекою України.

Він наголосив, що ЄС та його держави-члени відіграють провідну роль у наданні критично важливої ​​економічної, військової та політичної підтримки Україні, пропонуючи лідерам «зосередитися на тому, як продовжувати нашу підтримку України у надійний та передбачуваний спосіб».

Кошта відзначив «значний прогрес», досягнутий протягом останніх тижнів у питанні гарантій безпеки для України в контексті Коаліції охочих. Він вважає, що у процесі допомоги досягненню справедливого та тривалого миру для України ЄС має розглянути шляхи продовження підтримки Сил оборони України як основної гарантії суверенітету та безпеки, одночасно збільшуючи тиск на Росію, зокрема шляхом посилення санкцій.

Президент Євроради окремо зупинився на євроінтеграції України.

«Процес вступу України до ЄС також повинен тривати. Попри війну, зусилля України щодо реформ були вражаючими. Ми повинні зробити так, щоб цей імпульс відображався в реальних кроках у напрямку вступу», - підкреслив Кошта.

Щодо загальноєвропейської оборони та її посилення очільник Євроради зауважив, що нещодавні порушення Росією повітряного простору в Польщі та Румунії є суворим нагадуванням про те, що ЄС повинен прискорити та поглибити відповідні зусилля.

«На попередніх зустрічах ми погодилися, що Європа повинна робити більше – і ми повинні робити більше разом – в галузі оборони. Напрямок руху чіткий: ми будуємо Європу, здатну ефективно, автономно та разом реагувати на сьогоднішні та завтрашні загрози. Амбіція, яку ми поставили перед собою, – рішуче підвищити спільну оборонну готовність Європи до 2030 року – втілює це зобов'язання», - заявив Кошта.

Він підкреслив, що за останні місяці ЄС зробив важливі кроки для збільшення фінансування оборони та підтримки промислової бази, також зобов'язавшись зробити спільні зусилля щодо розвитку можливостей, зокрема щодо посилення оперативної сумісності, спільних закупівель та агрегації попиту, для досягнення відповідного масштабування.

«Ця робота проводиться у повній узгодженості з НАТО та зосереджена на дев'яти пріоритетних сферах, узгоджених на рівні ЄС», - заявив Кошта.

Він окремо згадав про інструмент безпечних позик на оборонне виробництво та необхідність якісної співпраці з українським ВПК.

«Збільшуючи наші інвестиції, ми також повинні інвестувати ефективніше та раціональніше, зокрема за допомогою спільних інструментів, таких як SAFE. Кожне євро має зміцнити нашу спільну безпеку та стратегічну автономію. Йдеться також про зміцнення європейської оборонної промисловості, стимулювання інновацій, підвищення конкурентоспроможності та створення робочих місць. Так само нам потрібно винести уроки війни в Україні, зокрема зміцнюючи співпрацю з українською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід України», - підкреслив Кошта.

Він запропонував зосередитися під час зустрічі у Копенгагені на конкретних кроках у сфері розвитку потенціалу з метою формування спільного розуміння того, що очікується від ЄС та держав-членів для досягнення цілі щодо оборонної готовності до 2030 року.

Джерело: Укрінформ