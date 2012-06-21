Оболонський районний суд Києва визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді й засудив його до 13 років позбавлення волі заочно.
«Обвинуваченого визнано винним у злочині проти миру та в пособництві веденню агресивної війни проти держави Україна. Проте за недоведеністю було виправдано у злочині, який передбачає порушення територіальної цілісності нашої держави, у зв’язку з тим, що не було доведено умислу Януковича Віктора Федоровича у зміні територіальних меж нашої держави», — сказала представниця суду.
Покарання за злочин проти миру передбачало 12 років позбавлення волі, а покарання за пособництво у веденні агресивної війни — 13. Суворіше покарання поглинуло менше, тому в підсумку вийшло 13 років, повідомляє Укрінформ.
Суд постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561,2 гривні й залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно. Стадія виконання рішення розпочнеться після набуття вироком законної сили.
Оголошення вироку тривало близько восьми годин. Це було 90-те засідання у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича. Оболонський райсуд 4 травня 2017 року розпочав розгляд справи за обвинуваченням Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Один з основних доказів у справі — лист Януковича до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська на територію України.
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