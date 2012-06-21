Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Нацбанк України за результатами опитування фінансових установ у травні 2020 року, дійшов висновку, що вони, хоча в цілому вважають свій стан непоганим, все-таки очікують на погіршення у другій половині року.
Нині більше половини фінустанов вважають свій стан задовільним. Натомість, якщо подивитися на результати подібного опитування, проведеного Нацбанком України у листопаді 2019 року, то все виглядає не так вже песимістично: 30% респондентів ще й досі вважають стан своїх установ непоганим.
«Однак трохи більше третини респондентів зазначають, що їхній стан фінансових справ знаходиться у високому та доволі високому рівні ризику. Таких у листопаді 2019 року було лише 23%», — йдеться у повідомленні Нацбанку України.
У п’ятірці ризиків, які можуть негативно вплинути на розвиток банків та інших фінансових установ, респонденти назвали корупцію, діяльність або бездіяльність правоохоронних органів різних відомств та судової влади, рівень економічної активності, світові ціни на сировину, кібернетичні загрози (цей ризик можна вважати відносно новим для фінансових установ) та політичну ситуацію в Україні.
Натомість оцінку ризику масового банкрутства установ респонденти вважають доволі низькою.
Слід додати, що на початку та всередині дії карантину в Україні керівники фінансових установ, включаючи банки, визначила ризик банкрутства дуже високим. Проте час вніс свої корективи.
Як зазначав наприкінці квітня 2020 року «Урядовий кур’єр», прибутки вітчизняних банків за квітень становили 9,2 мільярда гривень, а чистий прибуток цих фінустанов за січень-квітень 2020 року становив 25,2 мільярда гривень. Топ-менеджери Нацбанку України тоді заявляли про те, що цей показник майже на 40% більший за аналогічний період 2019 року.
Тоді голова правління Нацбанку України Яків Смолій зазначав, що банки можуть надавати кредити під 10% річних. Облікову ставку регулятора саме в цей період було знижено до 8%. Попри це керівники банків не бачать можливості надавати кредити під такі низькі відсотки, пояснюючи це великими ризиками щодо їхнього повернення.