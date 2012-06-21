Третина тропічних африканських рослин знаходиться на межі вимирання. Про це повідомили ВВС Африки з посиланням на нове дослідження Французького національного інституту сталого розвитку.
Більшість країн Західної Африки, Ефіопія, Танзанія та Демократична Республіка Конго, можуть втратити понад 40% свого природного багатства, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science Advances.
До групи ризику також належать різні види дерев, чагарників, трав та ліан. Вчені вважають, що головними загрозами різноманітності рослин у регіоні є вирубка лісів, приріст населення та зміна клімату.
«Біологічне різноманіття приносить неймовірну користь людям, а втрата різноманітності загрожує нашому майбутньому», – сказав провідний науковий співробітник Томас Куверр з Французького національного інституту сталого розвитку.
Втрата біорізноманіття буде особливо проблематичним у тропічній Африці, «регіоні неймовірного різноманіття, але з серйозними соціальними та політичними проблемами та очікуваним швидким зростанням населення протягом наступних десятиліть», – додав він.
Результати дослідження ґрунтувалися на переглянутому методі оцінки ризику вимирання. Нині ризик вимирання оцінено майже для дев'яти з 10 ссавців та двох третин птахів, але для менш ніж 8% рослин (квітучих рослин та більшості інших рослин, крім мохів та водоростей).
Вчені використовували більш швидкий метод оцінки ймовірного ризику вимирання, в результаті якого було досліджено понад 20 000 видів рослин.
Дослідники встановили, що 33% видів потенційно знаходяться під загрозою зникнення, а ще третина видів визнана рідкісною та схильною до небезпеки найближчим часом.
За їх словами, ця проблема в основному пов'язана з діяльністю людини, наприклад, зі змінами у використанні земель, які викликані вирубкою лісів, зростання населення, економічний розвиток та зміни клімату.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»