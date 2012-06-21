Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Третина українських компаній планують продавати свої підприємства чи активи. Проте лише кожан п’ята фірма робитиме це саме через кризу, спричинену пануванням COVID-19.
Саме це доводить нещодавнє опитування, проведене юридичною фірмою Avellum. Як вважають фахівці юркомпанії, ці результати є доволі позитивними, адже доводять, що переважна більшість компаній, які працюють в Україні, в тій чи тій мірі доволі успішно тримають удар економічної кризи.
Також дослідження підтверджує, що 60% українських фірм, з тих, що готові продавати свої бізнеси, мають бажання знижувати ціну продажу.
Цікавим також у підсумках дослідження є факт, що сьогодні кількість потенційних покупців бізнесів, є більшою за пропозиції компаній, які виставляються чи може бути виставлено на продаж.
«По мірі стабілізації економіки чимало покупців, які забажають придбати активи, спровокують зростання цін продажу компаній», –– зазначає керуючий партнер юридичної компанії Avellum Микола Стеценко.
Натомість, на його думку, ще півроку можна очікувати на активне зниження цін продажу компаній.
Додамо, як вважають аналітики ринку праці, якщо карантин, спричинений пануванням пандемії коронавірусу, українська влада продовжить в кінці липня 2020 року й надалі, вони очікують на істотне скорочення штату персоналу компаній та підприємств. Таке скорочення штату може становити до 30% від усіх працівників фірм та підприємств.