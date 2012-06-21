Як стало відомо, найбільша у світі соціальна мережа Facebook встановила черговий рекорд – кількість людей, що регулярно відвідують сайт, досягла значення у 2,5 млрд осіб, що становить майже третину населення нашої планети.
Для того, щоб людина вважалася «регулярним відвідувачем соцмережі», вона повинна заходити у Facebook як мінімум раз на місяць. При цьому згідно з офіційною статистикою самої компанії, її соціальну мережу, в грудні минулого року, відвідувало не менше 1,66 млрд чоловік в день! Виручка Facebook за 2019 рік склав понад 70 млрд доларів, таким чином збільшившись на 27% в порівнянні з 2018 роком.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»