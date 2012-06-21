Третє місце мужнього шосткинця
Олександр ВЕРТІЛЬ, «Урядовий кур’єр»
СИЛА ДУХУ. Майже 18 тисяч осіб узяли участь у традиційному 27-му щорічному масштабному «Пробігу під каштанами», який відбувся вихідними у Києві. У цьому змаганні в номінації «Пробіг мужніх» виступив представник міста Шостка Сумської області керівник громадської організації інвалідів «Паритет-Шостка» Дмитро Васильцов. Згідно з умовами змагання, він подолав 600 метрів Майданом Незалежності, Хрещатиком і третім фінішував біля ЦУМу. За словами Дмитра, у таких змаганнях він бере участь 10 років поспіль. Цього разу виступали майже 20 учасників, серед яких відомі паралімпійці, чемпіони, яким він склав гідну конкуренцію. Оскільки цього року призових місць не присуджували, за підсумками забігу Київський міський голова Віталій Кличко привітав кожного спортсмена і вручив пам’ятні медалі.
«Пробіг під каштанами» має благодійний характер. Одержані кошти — стартові внески учасників спрямують на придбання обладнання для Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ, дітям, які лікуються в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України, і до притулку для тварин.