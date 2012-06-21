Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Станом на 10 грудня, повідомляє SQ, 30 шкіл в Харківській області закриті на карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ.
Осінньо-зимова недуга найбільше поширилася в Дворічанському, Вовчанському, Великобурлуцькому, Кегичівському, Куп’янському районах, містах Куп’янськ, Первомайський і Чугуїв, а також на території Нововодолазької і Коломацької ОТГ.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, 19 шкіл закриті повністю, ще в 11-ти не працюють окремі класи (всього 28 класів). У закритих школах хворіють сумарно 2353 людини.