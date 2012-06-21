Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Три доби сморід і дим накривали Сєвєродонецьк. Наслідки пожежі відчувалися і в сусідньому Лисичанську. Інформації про те, що сталося було замало, тож мешканці Лисичанська навіть зібралися під міською радою.
«Екологічна катастрофа, яка утворилася у нас, і діє третю добу, просто не дає дихати. Люди починають хворіти. А офіційної інформації немає ні від кого. Не можемо дізнатися, що це діється, наскільки це небезпечно для життя»,–каже місцева жителька Антоніна Мельникова.
До людей вийшов керуючий справами Лисичанського виконкому Олександр Кравченко. Він повідомив, шо пожежа сталася на шламонакопичувачу підприємства Сєвєродонецький «Азот», рятувальники роблять усе можливе, але вночі машини не можуть на ці торфяники заїхати, аби продовжити гасіння
Ситуацію, що сталася, та заходи із запобігання задимлення міст Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк було розглянуто під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Загалом загоряння сталося на площі 2,9 га одного зі шламонакопичувачів.
Увечері його локалізували, проте задимлення продовжується.
Площа цього накопичувача, який використовувався із середини минулого сторіччя до 2015 року включно, складає приблизно 11 га і доступ до місця займання обмежений.
Наразі триває заповнення водою ділянок задимлення. Задіяні працівники підприємства, ДСНС, спеціалізована техніка з Рубіжного.
Для ліквідації тління на шламонакопичувачі №1 за підсумками наради вирішено Сєвєродонецькому «Азоту» спільно з ГУ ДСНС у Луганській області задіяти резервні потужності для збільшення обсягу подачі води на об’єкт. Реалізовуватимуть й інші заходи.
Наразі загоряння на Сєвєродонецькому «Азоті» локалізовано. Роботи тривають
За словами спеціалістів, викиди у повітря загрози здоров’ю не несуть.
Проте, людям із серцево-судинними захворюваннями та захворюваннями дихальних шляхів рекомендовано тимчасово утриматися від тривалого перебування на відкритому повітрі.
Також бажано тримати закритими кватирки та вікна.
Аналізи замірів повітря проводитимуть тричі на день.