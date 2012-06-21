Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Всеукраїнський культурно-історичний фестиваль «Добре поруч», кулінарний – «Гощанські традиції» та презентація «Набережної побачень», – усе відбувалося в гостинній Гощі на Рівненщині в рамках святкування Дня селища 13-14 вересня. Цікаво, що всі три проекти – грантові: перший переміг у конкурсі Міністерства культури «Малі міста – великі враження», другий – в Українському культурному фонді, третій – у конкурсі проектів розвитку територіальних громад.
Тому в маленькому містечку з великою історією (перша згадка про Гощу датується 1152 роком) кожен знайшов себе: хтось став учасником історико-краєзнавчої конференції «Гоща та її округа в історії та культурі Волині», відкривши досі незвідане, хтось спробував сили в двокілометровому забігу, інші навчилися робити ляльок-мотанок від майстрів хенд-мейду… Хіба все перерахуєш, коли головним мірилом тут була любов до рідного селища й бажання зробити його кращим та комфортним для кожного, хто сюди завітає?
«Ми любимо свою Гощу й щиро хочемо передати цю любов іншим. Тому промоція селища для нас надзвичайно важлива. А ще – самореалізація моїх земляків, які своїми талантами просто творять дива!» – каже Гощанський селищний голова Микола Панчук, який одночасно встигає бути в гущі багатьох подій.
Родзинками ж дійства стали фаєр-шоу (такого тут іще не бачили!) та кований герб містечка, який тут таки створили місцеві ковалі, подарувавши справді гарячі емоції. Розмістили його на фасаді колишньої панської садиби у старовинному парку Валевських.