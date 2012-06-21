Влада Німеччини, Франції та Канади прийняла рішення виділити майже 2 мільярди доларів на розробку вакцини від коронавірусу нового типу. Про це лідери всіх трьох країн заявили під час міжнародної донорської онлайн-конференції зі збору коштів на цей проєкт.
Так, канцлер ФРН Ангела Меркель пообіцяла, що Німеччина буде активно брати участь у боротьбі з коронавірусом. «Німеччина прихильна цієї мети. Наш прямий внесок у цій донорській конференції буде 525 мільйонів євро. Ми також в цілому збільшимо наш внесок в глобальну охорону здоров'я до 1,3 мільярда євро», — заявила вона. За її словами, щоб перемогти COVID-19, необхідно консолідувати зусилля всіх країн, перевірити на коронавірус якомога більше людей.
Президент Франції Емманюель Макрон зі свого боку заявив, що республіка «візьме на себе зобов'язання виділити додаткових 500 мільйонів євро» на розробку вакцини і препаратів від коронавірусу. «Вакцина, коли вона буде розроблена, повинна бути доступна в усьому світі», — підкреслив він, додавши, що світ повинен винести уроки з подій. Необхідно не тільки розробити засоби діагностики, лікування і вакцинації, а й гарантувати всім рівний доступ до них, а також вести боротьбу з різними захворюваннями в уразливих країнах.
Не залишився осторонь і уряд Канади. Як заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, його країна надасть понад 850 мільйонів доларів на розробку вакцини. За його словами, значна частина цієї суми буде направлена в канадський дослідницький сектор. Але частину коштів отримають і фонди Всесвітньої організації охорони здоров'я. «Це світова криза і вона вимагає світової реакції. Ми повинні допомагати не тільки собі, а й усім країнам світу», — зазначив Трюдо.
Згідно з останніми даними, у світі коронавірусною інфекцією COVID-19 заразилося понад 3,5 мільйона чоловік, 247 тисяч людей померли, 1,1 мільйона одужали.
Орест ГОРЯНСКИЙ
для «Урядового кур’єра»