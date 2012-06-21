Міністерство освіти і науки розробило три моделі використання мов національних меншин у школі. При цьому урахували рекомендацій Венеціанської комісії.
Усі три моделі навчання пропишуть у Законі «Про загальну середню освіту» Про це повідомляє Міносвіти.
Під час розробки моделей ураховували освітні потреби дітей різних національних громад. Серед критеріїв – вразливість мови, мовне середовище, у якому проживає меншина, та мовна група, до якої належить та чи інша мова.
Перша модель передбачає можливість викладання мовою нацменшини всіх предметів з 1-го до 11(12)-го класу поряд з українською мовою. Модель стосується вразливих мов. Це мови, які не мають власної держави для розвитку мовної термінології. Носії таких мов не живуть у середовищі власної мови. До прикладу, кримські татари. Громад проживає в україномовному чи російськомовному середовищі.
Друга модель розрахована для національних громад, мова яких належить до мов Європейського Союзу.
Використання цієї моделі має два варіанти.
Перший – для меншин, мова яких належить до слов'янської мовної групи, та які проживають у переважно в україномовному середовищі. До прикладу, польська, словацька та болгарська мови. Представники цих нацменшин можуть повністю навчатися рідною мовою у дитсадку та початковій школі, паралельно вивчаючи українську. З 5-го класу поряд з предметами, що вивчають рідною мовою, запровадять предмети, які вивчатимуть державною. Частку цих дисциплін будуть збільшувати з кожним класом старшої школи.
Другий варіант враховуватиме особливості вивчення української мови представниками інших мовних груп, які переважно проживають у середовищі рідної мови. Це – румунська та угорська громади. Державну мову в навчальний процес будуть вводити більш поступово. Відсоток предметів, які викладатимуть українською, буде меншим. Такий підхід зумовлено тим, що вивчати мову іншої мовної групи значно складніше.
Третя модель розрахована для національних громад, материнська мова яких належить до однієї з українською мовної сім'ї. До прикладу, російська. Носії цієї громади переходитимуть на навчання предметів українською одразу після 5-го класу. Більшість представників цієї меншини проживають у середовищі російської мови. Відтак єдине місце, де діти з цієї національної громади можуть вільно застосовувати державну мову, – це школа.
Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту». Законопроект підтримали 255 парламентаріїв. Суперечки виникли навколо 7 статті закону - мовної. Занепокоєння висловили Угорщина, Румунія та Молдова. Міністерство закордонних справ відправило закон "Про освіту" на експертизу до Венеціанської комісії. Там відхилили претензії Угорщини щодо ущемлення прав національних меншин.