Функціональність сучасних флагманських смартфонів просто вражає. Невеликий гаджет може конкурувати за наявної обчислювальної потужності навіть з персональними комп’ютерами. А можливості цифрових камер, встановлених у смартфоні, наблизилися до якісних фотоапаратів.
Смартфон сьогодні є «пристроєм з майбутнього»: в ньому вдалося реалізувати практично всі можливості, котрі раніше демонструвалися лише у фантастичних фільмах. Ми вирішили висвітлити кілька найкорисніших розробок останнього десятиліття, що докорінно змінили галузь виробництва смартфонів.
Розблокування смартфона за обличчям власника
Найвражаючою функцією, що й до цього часу дивує користувачів, є розпізнавання обличчя. Першою компанією, яка інтегрувала функцію сканування форми обличчя людини, була Apple зі своїм сканером Face ID. Пізніше технологію освоїли та зробили доступнішою інші гіганти індустрії, такі як Samsung.
Експерти офіційного інтернет-магазину «Київстар» розповіли, що сьогодні розблокувати поглядом можна навіть смартфон середнього цінового сегменту. Наприклад, ціна на Samsung Galaxy A8 складає менше 10 тисяч гривень, але в ньому вже є технологія розпізнавання обличчя власника через фронтальну камеру. Це не тільки зручно, а ще й максимально безпечно.
Повний захист від води і пилюки IP68
Захисту та витривалості сучасних смартфонів може позаздрити навіть легендарна Nokia 3310. Сьогодні смартфон не боїться:
крапель води або навіть занурення на кілька метрів у воду;
пилу та бруду – телефон можна просто протерти або промити водою;
падіння з рук та кишені: екран прикриває захисне загартоване скло Gorilla Glass.
Каркас найвитриваліших телефонів виготовляють із металу, тому він не гнеться і не ламається навіть при недбалому користуванні.
Always On Display
Головний елемент сучасного смартфону – екран. Він займає понад 80% лицьової поверхні, за його допомогою відбувається взаємодія з пристроєм. Великий екран споживає багато енергії, тому було придумано функцію Always On Display. За допомогою невеликих іконок вона показує користувачу всю важливу інформацію, навіть коли дисплей заблокований.
Сучасний смартфон – корисний і технологічний помічник, що робить життя зручним і дозволяє залишатися завжди на зв’язку. Вдалого користування!
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»