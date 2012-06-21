За що покупці люблять шопінг та регулярні закупи у гіпермаркетах «АШАН»?
По-перше, тут можна купити абсолютно все — від голки до великогабаритних меблів.
По-друге, торгівельні центри розташовані у зручних місцях.
По-третє, тут справді помірні ціни, тож можна зекономити суттєві суми не тільки на щоденно необхідних продуктах та речах, а й напередодні свята, коли трати значно зростають.
Особливої уваги варті товари власної торгової марки «АШАН». На поличках гіпермаркету їх легко вирізнити за характерними симпатичними пташками різних кольорів. Цінуєте гарний смак, економію та беззаперечну якість — слідуйте за пташками! Вивчити асортимент, обрати та навіть замовити товари можна за посиланням.
Асортимент власної ТМ
Щоб було простіше зорієнтуватися у виборі, асортимент позначено пташками трьох кольорів — золотого, зеленого та червоного. Можна обрати товари продовольчого та непродовольчого сегментів.
«Зелена пташка» — це асортимент першочергової необхідності, товари які потрібні у кожному домі щодня. Під цією позначкою реалізуються товари місцевих виробників високої якості за помірну ціну. Серед пакунків із «Зеленою пташкою» величезний вибір товарів від господарчого до смаколиків для всієї родини. Сміливо купуйте, не зважаючи на «підозріло» низьку ціну. Якість товарів постійно контролюється, двічі на рік проводяться лабораторні випробування, раз на рік — конфіденційні дегустації та повний аудит на виробництві.
«Червона пташка» — закордонні та вітчизняні продукти та товари відбірної якості. Особливої уваги у цій категорії заслуговують доступні делікатеси. Італійські сири, іспанський хамон, молочні продукти європейських виробників — щоденне харчування та святковий стіл можуть та обов’язково будуть більш оригінальними. Зверніть увагу також на бакалію із «червоною пташкою»: соуси, олії тощо. Це ті додатки до звичного раціону, завдяки яким страви смакуватимуть набагато краще.
«Золота пташка» — бренд якості та насолоди від шопінгу та споживання. Це товари на той випадок, коли душа прагне особливого смаку. Під цією маркою можна придбати товари з преміум-лінійки за значно нижчою ціною, ніж дорогі аналоги. Дана категорія товарів зацікавить фанатів вишуканої кухні, а також власників кафе та ресторанів.
Найзручніше — замовити товари власної ТМ «АШАН» через інтернет-магазин. Замовлення можна забрати самостійно в обраному магазині, а бо ж оформити доставку.