Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Негода розгулялася на Черкащині, ламаючи дерева, руйнуючи паркани, будівлі. Від стихії постраждали Золотоніський та Чорнобаївський райони, гроза із шквальним вітром накрила й Черкаський. У селах Худяки, Леськи та Сагунівка понівечено городину, подекуди зруйновані будинки та лінії електропередач.
Як повідомила пресслужба ДСНС у Черкаській області, автодорогу до села Худяки Черкаського району внаслідок буревію перекрило поваленими деревами. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розрізали та прибрали з проїжджої частини два десятки дерев. Чимало зусиль довелося докласти для ліквідації повалених дерев внаслідок негоди також у селах Думанці, Чубіївка, Чорнявка.
У Леськах вітер був такої сили, що його поривів не витримували навіть цегляні паркани та деякі фронтони будинків. Збитки, завдані стихією, ще підраховують. Місцеві жителі самотужки намагаються полагодити дахи, адже дощі продовжують випадати й 8 липня.
Як розповіла жителька села Васютинці Чорнобаївського району Наталія Тараненко, такої негоди в житті ще не бачила. Раптом налетів чорний смерч зі страшним гуркотом і в секунди трощив усе, порозкривав хати, сараї, понівечив усе в саду і на городі, і завершив величезним градом.