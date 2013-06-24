1 жовтня 2022 року Україна зробила важливий крок на шляху до європейської інтеграції – приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Саме тоді розпочалось міжнародне застосування Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) – т.зв. «митного безвізу». Завдяки цій системі транзитні бар’єри з країнами ЄС фактично відсутні, адже товари переміщуються за однією транзитною декларацією – від митниці відправлення до митниці призначення.

За три роки роботи система довела свою ефективність. За час її застосування було оформлено понад 231 тис. декларацій за процедурою спільного транзиту. При цьому спостерігається стабільне зростання:

у 2022 році – понад 700 декларацій;

у 2023 році – понад 41 тис. декларацій;

у 2024 році - понад 94 тис. декларацій;

за три квартали 2025 року – понад 95 тис., що уже перевищило загальну кількість декларацій за минулий рік.

Важливо згадати, що у 2024 році Україна успішно перейшла на застосування NCTS Фази 5 – останньої версії системи, яка функціонує в країнах ЄС.

Найчастіше Україна виступала у ролі митниці відправлення: понад 173 тис. переміщень було успішно завершено у країнах-учасницях Конвенції, а понад 58 тис. – в Україні.

Не менш важливим елементом NCTS є система управління гарантіями. З 1 жовтня 2022 року в електронній транзитній системі Держмитслужби зареєстровано 224 загальних гарантій на 625,6 млн євро та майже 28 тис. індивідуальних гарантій на 1,4 млрд євро.

Українські загальні гарантії активно застосовуються і за межами країни – їх використано більш ніж у 300 тис. транзитних деклараціях у країнах ЄС, найбільше – у Польщі та Литві.

Таким чином, “митний безвіз”, окрім євроінтеграційного значення для України, щодня допомагає підприємцям швидше доставляти товари, економити кошти та зміцнювати довіру міжнародних партнерів до себе та до нашої держави.

Попереду ще більше можливостей: користуючись системою NCTS, бізнес вже зараз працює за стандартами, що діють у країнах Європейського Союзу, і отримує цінний досвід, що стане основою для впевненої та прозорої роботи на європейському ринку.