Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Три срібні медалі, чотири рекорди України і «нові» звання майстра спорту міжнародного класу та майстра спорту України – такий результат виступу сєвєродончан на юнацькому чемпіонаті Європи з плавання в ластах, що відбувся в Стамбулі (Туреччина).
Як повідомляє адміністрація дитячо-юнацької школи водних видів спорту «Садко», за медалі цього чемпіонату боролися понад 300 найсильніших спортсменів-підводників з 18 країн Європи. 14 юнаків і дівчат з різних регіонів представляли національну збірну України, п’ять з них – вихованці Сєвєродонецької СДЮСТШ ВВС «Садко».