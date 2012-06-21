Кажуть: скільки людей — стільки й думок. Те, що для когось весело і красиво, іншим може видаватися негармонійним. Так і мурали, тобто художні розписи стін будинків, різні люди оцінюють по-різному. Однак цей творчий напрямок уже давно став самостійним. Митці об’єднуються, а критики складають відповідні рейтинги.
Три українських мурали увійшли до списку найкращих світових вуличних витворів мистецтва, намальованих торік.
Списоксклавтаоприлюднивсайт I Support Street Art. У ньому два київських мурали та один харківський. «З гордістю представляємо цю прекрасну колекцію найкращих творів вуличного мистецтва, які ми отримали в 2017 році. Від імені команди ISSA бажаємо щасливого року всім вам — прекрасним людям, які поділяють, підтримують, люблять і вірять в мистецтво для людей», — зазначили ініціатори рейтингу.
Отже, одна з виокремлених робіт — неймовірно яскравий ведмідь на столичному Подолі. У рамках творчого проекту Art United Us малюнок з промовистою назвою «Розум, тіло і душа» створив іспанський художник Kraser, який нині живе в Італії. За словами автора, мурал демонструє вічне протистояння внутрішнього проти зовнішнього. Роздивитись київського ведмедя ближче можна за адресою Верхній Вал, 44. Перше, що впадає в очі не завжди найважливіше — про це свідчать людські руки, якими митець нагородив тварину…
А в молодого аргентинського художника Franco Fasoli JAZ є своя цікава фішка: він шукає досконалості в симетрії. І дикі пантери, які наглядають за учнями однієї з київських гімназій, мають нагадувати: час змінювати конфронтацію на комунікацію.
Третім українським муралом у списку стала велика голова, намальована на одній з харківських стін. Вона точно змушує зупинитися і замислитися…