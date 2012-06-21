Для відкриття ринку газу, щоб побутові споживачі мали змогу самостійно обирати постачальника, слід вирішити три ключові питання: ліквідувати монополію НАК «Нафтогаз», монетизувати субсидії й підвищити рівень життя. Про це на зустрічі з директором Секретаріату енергетичного співтовариства Янезом Копачем розповів віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.
Адже вільний ринок формується там, де нема монополії, повідомляє служба урядовця. Уже діє вільний ринок газу для промисловості й бюджетної сфери, ми напрацювали рішення щодо монетизації субсидій на рівні надавачів комунальних послуг як перший етап до повної монетизації субсидій, поступово крок за кроком підвищуємо соціальні стандарти для українців. На фінішну пряму вийшла чи не найголовніша реформа енергетичної галузі — анбандлінг НАК, тобто виділення оператора ГТС і підземних сховищ зі складу групи НАК «Нафтогаз України». «Це одна з головних вимог 3-го Енергетичного пакета ЄС, над чим уряд і працює», — запевнив Володимир Кістіон.