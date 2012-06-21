У Стамбулі розпочалося засідання Синоду Вселенського патріархату. «Ми не порушуємо усталених традицій, тому офіційно не повідомляємо порядок денний Синоду. Головні рішення буде оприлюднено письмово. У нас немає традиції проведення прес-конференцій після ухвалення рішень», — повідомили Укрінформ у прес-службі Вселенського патріархату. Тобто зібрання поки що тримає в таємниці наявність українського питання в порядку денному.
Втім, шила в мішку вже не приховати. І вся православна громада очікує, що Синод Вселенського патріархату 9—11 жовтня розгляне звіт екзархів Константинополя, які перебували в нашій країні до 5 жовтня, й ухвалить рішення про надання томоса на автокефалію православній церкві в Україні.
Засідання Синоду відбуватимуться протягом трьох днів з 9—10 до 19—20 години з півторагодинною перервою. Для висвітлення перебігу Синоду до Стамбула прибули журналісти провідних українських і закордонних ЗМІ.