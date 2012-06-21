Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
У мальовничому селі Плав'я, що в Сколівському районі на Львівщині, вчора, 9 грудня делегації трьох областей підписали Меморандум про співпрацю у рамках реалізації проєкту «Мале Карпатське коло».
Підписи під Меморандумом поставили голови Львівської, Закарпатської обласних рад Олександр Ганущині, Михайло Рівіс, заступник голови Івано-Франківської облради Сергій Басараб, очільники облдержадміністрацій цих областей Маркіян Мальський, Ігор Бондаренко та Денис Шмигаль.
Учасники проголосили про наміри спільно діяти для втілення в життя оголошеного раніше проєкту «Мале Карпатське Коло». Головним напрямком, який реалізовуватимуть у межах Меморандуму є замовлення проєктно-кошторисної документації, будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг. Кошти для цього виділятимуть як із місцевих бюджетів, так із пожертв соціально-орієнтованого бізнесу. Частину коштів планують отримати зі схваленої урядом Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2010-2022 роки.
Вже визначено перелік доріг, які будуть реконструйовані або капітально відремонтовані. Всі вони сполучатимуть між собою перспективні для розвитку туризму регіони трьох областей, значно скоротять відстані між ними, а сам і поїздки для учасників турів зроблять комфортними. На капітальний ремонт, реконструкцію та нове будівництво доріг сторони шукатимуть джерела фінансування у державному бюджеті, в т.ч. за рахунок Державної програми розвитку регіону українських Карпат.
– Розбудова автомобільного туристично-рекреаційного зв’язку під назвою «Мале Карпатське коло» сприятиме вирішенню багатьох економічних проблем громад, дозволить розвивати території, поліпшувати добробут жителів усіх трьох областей, – зазначив під час підписання Меморандуму голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко.
Учасники заходу погодилися, що осереддям кластеру «Мале Карпатське коло» стане Міжгірщина. Майже половина площі цього району – природно-заповідний фонд, який формується довкола Національного природного парку «Синевир». Уселі Колочава діють десять музеїв, окремі з яких є унікальними.
Підписанти документу заявили, що в їхніх областях будуть створені робочі групи, які постійно займатимуться визначеним колом питань.