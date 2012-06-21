Цими днями виповнилося 30 років, як міську владу Артемівська, а нині Бахмута очолює Олексій Рева. Це своєрідний рекорд за тривалістю керівної роботи в місцевому самоврядуванні не тільки Донеччини, а й, певно, всієї країни.
Уродженець Бахмута Олексій Рева розпочав трудовий шлях учнем на місцевому машинобудівному заводі «Перемога праці». Із посади начальника цеху в 1990 році його обрали головою міськради. Із 1991-го він вигравав усі вибори на посаду міського голови. Щоправда, востаннє їх проводили ще 2010-го, оскільки в 2015-му волевиявлення відклали через наближеність міста до зони проведення АТО.
Нині через економічний спад на більшості бюджетоутворюючих підприємств Бахмут переживає складні часи, але досвідчений керівник воліє говорити про здобутки, а не про тимчасові труднощі. Ось чим пишається Олексій Рева: «Вважаю нашим спільним головним досягненням останніх років створення Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади. Для Бахмута це історична подія, оскільки чотири роки поспіль міська рада тричі починала процес об’єднання і нарешті подолала перешкоди законодавчої невідповідності та бюрократичні перепони. Торік ми першими в Донецькій області застосували процедуру приєднання сільських територій до міста обласного значення. Ми повинні зробити все, щоб селяни відчули поліпшення в населених пунктах порівняно з тим, як було до об’єднання у громаду».
Про те, як реалізують плани розвитку нової громади в Бахмуті, пообіцяли показати і розповісти тоді, коли після карантину життя у країні повернеться у звичне русло.