Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Крячківка Пирятинського району Полтавської області вчора завершився черговий триденний міжнародний кобзарський фестиваль за участі українських та американських музик та поціновувачів старовинних народних музичних інструментів, пісень і танців, що традиційно відбувався на подвір’ї у засновника цього проєкту, американця українського походження Юрія Фединського.
Пана Юрія, який десять років тому поселився на Пирятинщині, в Україні знають з виступів у ска-пан гурті «Гайдамаки», київському фольклорному ансамблі «Карпатіяни», в Українській капелі бандуристів у Детройті й інших етнофольклорних творчих колективах. А також як фахівця, який досконало оволодів теорією й практикою кобзарського мистецтва й навчає йому земляків та усіх охочих. Зокрема, заснувавши у Крячківці кобзарський цех, він щорічно проводить там літній кобзарський табір та міжнародний фестиваль «Древо Роду Кобзарського», і сам є солістом місцевого гурту «Древо», що швидко став популярним.
У цьому році гостями заходу були лірник із Рівненщини Андрій Ілляшук, скрипаль Олег Бут, майстриня з виготовлення ляльок-мотанок полтавка Людмила Верещагіна, кілька колективів, які приїздять сюди щороку, та майстри гончарства.