Американський стартап «Ampere Motor» представив триколісний електромобіль. Це перша модель компанії. Її називали «Ampere One».
Про це повідомляється на сайті «Ampere Motor».
«Amperе One» — це триколісний спортивний автомобіль. Він не має лобового скла, тож двомісний салон кару повністю відкритий. Водію та пасажиру для безпеки необхідно буде надягати шоломи.
Точні характеристики електрокара не розголошують. В його основі — електродвигун, якого з повним зарядом вистачає на 160 кілометрів. «Amperе One» матиме «інноваційне та міцне шасі».
Орієнтовна ціна автомобіля майже 10 тисяч доларів (близько 270 тисяч гривень). Зараз «Amperе One» доступний для попереднього замовлення. Продажі почнуться з наступного року.