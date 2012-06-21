Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Три «золота» з восьми загальнокомандних на першому чемпіонаті Європи з літніх видів спорту вибороли рівняни.
Два переможних золота приніс до української скарбнички нагород плавець Михайло Романчук: у запливах на 400 та 800 метрів, одночасно встановивши національні рекорди. А ще він виборов «срібло» на дистанції 1500 метрів.
Легкоатлетка Наталія Прищепа подарувала вболівальникам яскраву перемогу – золото в бігу на 800 метрів. Кадри, які цими днями переглядає світ, чітко демонструють, як наприкінці дистанції Наталія впевнено виривається вперед: перемога!
«З гордістю кажу: Рівне – місто чемпіонів», – так відреагував на перемоги голова облдержадміністрації рівнянин Олексій Муляренко.
Турнір у Глазго і Берліні, який проходив з 2-го по 12 серпня, став першим мультиспортивним чемпіонатом Європи. Змагання відтепер будуть проходити раз на чотири роки. На турнірі розігруються нагороди в семи видах спорту – легкій атлетиці, водних видах, велоспорті, спортивній гімнастиці, веслуванні, гольфі та тріатлоні.