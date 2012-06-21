Із 31 січня Національний банк знижує облікову ставку на 2,5 відсоткових пункти — до трирічного мінімуму 11% річних. Цей показник знижується вже вп’яте після зниження у грудні, жовтні, вересні й липні 2019 року. У подальших планах регулятора — прискорити зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року з 9% запланованих раніше. Після поступового цьогорічного зниження ставка залишатиметься на рівні 7% у 2021 і 2022 роках.
Торік споживча інфляція сповільнилася до 4,1% з 9,8% у 2018-му, або до найнижчого рівня за останні шість років. Регулятор досяг середньострокової інфляційної мети на рівні 5% плюс/мінус 1%, яку декларував з 2015 року, навіть швидше, ніж очікували.
«Зміцнення гривні мало вирішальний вплив на стрімке уповільнення інфляції наприкінці 2019 року, знівелювавши ефекти досить сильного споживчого попиту», — цитує УНІАН повідомлення Нацбанку. Тому прогноз зростання споживчих цін в Україні в 2020 році знижено до 4,8% з раніше прогнозованих 5%. Цей показник прогнозують і на два наступні роки.
Зберегли в НБУ й прогноз цьогорічного зростання реального ВВП на 3,5%. Як і 4% на 2021 та 2022 роки. А ось прогноз рівня міжнародних резервів на кінець 2020-го поліпшено до 29,3 мільярда доларів із прогнозованих раніше 24 мільярдів. У 2021 році передбачено досягти показника 31,6 мільярда доларів.