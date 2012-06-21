На одному з полігонів у зоні проведення ООС на узбережжі Азовського моря десантники, моряки, прикордонники напрацювали бойові стрільби та навички відбиття передових сил десанту ворога. «Визначену зону акваторії Азовського моря, в якому виконували бойові стрільби в межах навчання, було перекрито для судноплавства та повітряного руху», — йдеться в повідомленні пресцентру ООС у Facebook.
Основним завданням тактичної групи «Маріуполь» було запобігання висаджуванню основних та відбиття передових сил морського десанту ворога, відкидання його назад у море та знищення під час відходу, повідомляє Укрінформ.
У навчанні взяли участь військові частини та підрозділи тактичної групи «Маріуполь»: малі броньовані артилерійські катери ВМС, судна зі складу Морської охорони ДПСУ, інженерна техніка окремого полку оперативного забезпечення, а також механізовані, танкові, артилерійські, зенітно-ракетні та спеціальні підрозділи, морська піхота, екіпажі армійської авіації Сухопутних військ і тактичної авіації Повітряних сил, підрозділи Національної гвардії України.
Загалом залучили понад чотири сотні особового складу, п’ять кораблів і катерів, 25 одиниць різних артилерійських систем, серед яких реактивні системи залпового вогню, 13 бойових броньованих машин (танки, бойові машини піхоти та бронеавтомобілі різних типів), два вертольоти Мі-8 армійської та один Мі-14 морської авіації, а також два літаки-штурмовики Су-25 і два винищувачі МіГ-29.
Оскільки навчання відбувається в умовах протидії російській агресії та в зоні проведення операції Об’єднаних сил, обстановка була максимально наближеною до реальної, запевнили в штабі ООС.
Від початку цього року це найбільші тренування військ цієї тактичної групи. А під час виконання завдань сили протидесантної оборони показали високий рівень підготовки й вишколу, влучність ведення вогню та злагодженість дій підрозділів різних родів військ і сил та різних силових відомств, що спільно діють у складі тактичної групи «Маріуполь».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»