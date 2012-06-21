Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Три дитини, які залишилися без батьківського піклування, знайшли родине тепло. Двох братиків Данила та Ярослава, а також їхню сестричку Аріну прийняли до своєї великої родини подружжя Целухіних з Рубіжного.
Ця сім’я — справжній приклад згуртованості, відданості сімейним цінностям та взаємопідтримки. Ірина та Віталій вже більше п'яти років виховують шістьох дітей, від яких відмовилися рідні батьки. І всі дітки демонструють гарні досягнення у навчанні, займаються в творчих гуртках та студіях, відвідують спортивні секції. Тож і новеньким братикам та сестричці тут будуть раді.
Будинок сімейного типу Ірини та Віталія Целухіних з Рубіжного — один з 22, що сьогодні функціонують в області.