У Саудівській Аравії затримали чотирьох діючих міністрів і 11 принців, повідомляє DW з посиланням на телеканал Al Arabija.
Відзначається, що чиновники були затримані через кілька годин після створення антикорупційного комітету. Новий орган очолив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман.
За даними ЗМІ, він вже відсторонив від своїх посад трьох високопоставлених чиновників: міністра національної гвардії, міністра економіки і планування та командувача морським флотом.
Разом з тим, офіційна причина затримань поки не повідомляється.