Що це саме так, стало відомо після недавньої зустрічі керівництва Тростянецької ОТГ із представниками низки вітчизняних та зарубіжних компаній, що спеціалізується на зведенні сучасних спортивних комплексів з біатлону.
Саме такий вирішили спорудити в місті, залучивши до цієї справи зацікавлені сторони, аби мати в себе споруду європейського рівня. Насамперед ті фірми, що спеціалізуються на виготовленні штучного снігу та відповідного обладнання та устаткування.
Днями у ході робочого засідання «пройдено» всі відрізки концепції майбутнього комплексу, завдяки якому Сумщина матиме продовжувачів біатлонної естафети від уславлених спортсменів Олени Петрової, сестер Віти і Валі Семеренків, Андрія Дериземлі, Ірини Меркушиної, Олени Зубрилової та інших.