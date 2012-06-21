У Тростянці Сумської області під час святкування Дня міста розпочав роботу комунальний заклад «Телерадіокомпанія Тростянець». Журналісти Тростянецької ОТГ одержали у своє розпорядження капітально відремонтоване сучасне приміщення з набором необхідної апаратури та обладнання. Того самого дня на частоті 105,4 FM вийшла в ефір перша передача «Добре радіо». Передбачають, що частоти місцевих FM-радіостанції й цифрового телебачення покриватимуть територію в радіусі 50 кілометрів від Тростянецької телевежі.
ЗМІ