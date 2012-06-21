Проблема працевлаштування на селі, попри деякі позитивні зрушення, залишається гострою. Тим цінніші напрацювання в окремих регіонах, де знаходять шляхи подолання цього болючого явища. У фермерському господарстві «Агро-Вікторія Катеринопіль», що на Черкащині, за останні п’ять років за сприяння Катеринопільської районної філії обласного центру зайнятості укомплектовано 184 вакансії. На новостворені робочі місця працевлаштовано 37 безробітних. Крім цього, на тимчасових роботах працювали майже 150 безробітних, а ще 58 осіб проходили стажування на робочих місцях. Про це розповіла заступник директора районної служби зайнятості Руслана Малько.
Хоч підприємство додатково потребує переважно сезонних працівників, жителі Катеринополя із задоволенням влаштовуються сюди і мають непогані заробітки. Основними робітничими професіями, в яких найчастіше є потреба на підприємстві, — водії автотранспортних засобів, підсобні робітники, трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, оператори машинного доїння корів.
Недавно для жителів районного центру тут організували день відкритих дверей. Під час екскурсії підприємством заступник керівника господарства Віталій Калиушко ознайомив відвідувачів з виробничим процесом, умовами роботи. Господарство має в користуванні понад 1000 гектарів сільськогосподарських угідь, утримує 500 голів великої рогатої худоби і 100 баранів. Воно постійно розвивається і розширює сферу виробничої діяльності. Зокрема, недавно побудовано теплиці, в яких органічним методом вирощують городні культури, висаджено фруктовий сад, виноградники та встановлено пасіку.
Для виробничників створено гарні побутові умови. З ініціативи директора фермерського господарства Олександра Коваленка на території підприємства квітнуть сотні кущів троянд. Цікаво, що деякі учасники дня відкритих дверей з числа безробітних уперше докладно дізналися про діяльність цього фермерського господарства, його плани. Такі заходи, вважають у службі зайнятості, працюють на профілактику безробіття, сприяють популяризації робітничих професій.
У господарстві нині працює чимало потужної новітньої техніки. А ось механізатори, хоч і досвідчені, та не завжди мають достатні знання для керування сучасними машинами. Директор ФГ «Агро-Вікторія» депутат обласної ради Олександр Коваленко не раз міркував над цією проблемою. Очевидно, що тут потрібно більше молоді з глибокими знаннями та навичками. Чому б за досвідченими трактористами, які знаються на новітній сільськогосподарській техніці, не закріплювати учнів сусіднього Мокрокалигірського багатопрофільного професійного центру для проходження виробничої практики? На думку керівника, користь могла б бути обопільною. Це б дало змогу закріпити здобуті в навчальному закладі знання, зорієнтувати молодь у професійному плані. Нині питання вивчають.