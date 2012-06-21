У Польщі перекинувся автобус, в якому знаходилися 54 громадянb України, в тому числі діти. У результаті дорожньої аварії загинули три людини, 51 осіб госпіталізовано, дев'ять з них отримали серйозні поранення, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на польський телеканал TVN24.
Увечері 17 серпня екскурсійний автобус впав зі схилу в Підкарпатському воєводстві і перекинувся.
Автобус мав українську реєстрацію і перевозив туристів зі Львова. Він прямував до кордону зі Словаччиною.
Дорога між містами Пшемисль і Саноком виявилася повністю заблокована.