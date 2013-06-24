Війна в Україні триває вже понад сім місяців. Весь цей час ми відчуваємо затяжний стрес. На відміну від короткострокового, який має тонізуючий вплив на організм, цей вид стресу вкрай негативно позначається на стані здоров'я. І якщо його наслідки вже позначилися на самопочутті, варто замислитися про те, як з ними впоратися. Про це повідомляє сайт проєкту «Відпочивай в Україні».

Один із варіантів — це вирушити на бальнеологічні курорти Карпат. Крім фантастичної природи і неймовірно чистого повітря курорти Західної України славляться мінеральними водами, здатними ефективно боротися з різними недугами. У тому числі і спровокованим тривалим стресом.

Який курорт обрати?

Стрес і сильна психоемоційна напруга, пов'язані з війною, можуть мати різні наслідки для здоров'я, запевняють експерти. В одних вони провокують загострення хронічних хвороб, в інших стають причиною виникнення нових патологій, про які людина раніше не підозрювала. Вибір того чи іншого бальнеологічного курорту безпосередньо залежатиме від характеру проблеми.

«Так, наприклад, якщо у вас виникли збої у роботі травної системи, найкращим варіантом для відновлення здоров'я буде Моршин. Його лікувально-столові мінеральні води, в комплексі з рекомендаціями лікаря та корекцією харчування, допоможуть налагодити роботу шлунка, кишківника, печінки та підшлункової залози. Особливо варто звернути увагу на джерело №6», — запевняє представник проєкту https://True.City, трихолог та фахівець з превентивної медицини Марина Супрун.

Якщо стрес став причиною проблем із нирками та вплинув на стан водно-сольового балансу, за словами експерта, краще зупинити свій вибір на Трускавці. Його головним скарбом є мінеральна вода «Нафтуся», відома далеко за межами України. Вона вважається найкращою у лікуванні захворювань сечовидільної системи і, зокрема, сечокам'яної хвороби, а також є хорошою профілактикою проблем із нирками.

«Якщо ж потрібно відновити обмін речовин, порушений внаслідок тривалого впливу стресу, та скоригувати анемічні стани, краще віддати перевагу Східниці, — рекомендує експерт. — Її мінеральні води також допоможуть налагодити роботу шлунково-кишкового тракту та нирок. Та ж «Нафтуся» тут має м'якший вплив і показує хороші результати у людей з піском у нирках».

Якщо допомогти нервовій системі, всі карпатські курорти однаково хороші. Це і природа, і повітря, і хвойні ліси. «Але все ж таки я рекомендувала б Східницю, — каже експерт. — Саме цей курорт найбільш універсальний і багатий на різноманітність мінвод по дії на різні системи та органи, які також можуть впоратися з проблемами нервової системи та безсонням». Перевага Східниці ще й у тому, додає Марина Супрун, що це максимально тихе місце, без такої великої кількості відпочивальників, як, наприклад, у Трускавці. «Якщо є можливість пройти санаторно-курортне лікування та курс масажу, можна розраховувати на повноцінне відновлення організму», - запевняє експерт.