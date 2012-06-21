Скорпіон Diplocentrus melici, що проживає в кількох районах Мексики, несподівано перетворився з «небезпечного вбивці» у «рятівника людей».
Американські вчені з Стенфорда вирішили детально вивчити склад отрути скорпіона, відокремивши всі речовини із загальної маси. З'ясувалося, що деякі елементи здатні знищувати бактерії, на які не діють антибіотики. Найстрашнішими з них вважаються стафілококи, що викликають різні запалення і менінгіт, а також паличка Коха, що провокує туберкульоз.
Вчені кажуть, що лікування натуральною отрутою скорпіона обходилося б занадто дорого. На щастя фахівці зуміли створити штучний аналог ключових речовин. Це дозволить значно здешевити ліки від важкої хвороби. Дослідникам не терпиться застосувати отриманий препарат на людях, щоб нарешті позбутися туберкульозу, менінгіту і складних гнійних запалень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»