Спеціально обладнаний автомобіль для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, отримала Тульчинська об’єднана територіальна громада на виконання урядової соціальної ініціативи. Торік постановою Кабінету Міністрів України започатковано придбання спеціалізованих автомобілів для людей з інвалідністю — так зване соціальне таксі, яке купують коштом державного бюджету при співфінансуванні з місцевих бюджетів. І громада взялася реалізовувати програму.
Урочиста передача автомобіля відбулася на території Тульчинського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Промінь надії». «Cоціальне таксі — велика перемога для громади, адже перед людьми з інвалідністю неодноразово поставала проблема пересування. Не кожний водій таксі приїжджає на виклик та погоджується допомогти. Тепер ситуація змінилася: зателефонувавши на єдиний номер, кожна без винятку людина з інвалідністю може безкоштовно скористатись послугами соціального таксі», — зазначила директор департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації Наталія Заболотна.
Спеціальне авто призначене для транспортування двох людей у візках і трьох супроводжуючих. Воно укомплектоване пасажирським підйомником, що керується дистанційним пультом (для зручності підйомник має перехідний місток). Виготовлено автомобіль в Україні на основі вантажно-пасажирського мікроавтобуса PEUGEOT Boxer. Основні технічні параметри відповідають Директивам безпеки ЄС.
Програма стимулювання територіальних громад до створення служб перевезень людей з інвалідністю (соціальне таксі) забезпечує можливість доступу до інфраструктури за допомогою спеціалізованого транспорту. Вона вкрай важлива задля усунення бар’єрів у життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, у реалізації їхніх прав і транспортної доступності, особливо тих, хто пересувається на візках. Тульчинська громада першою на Вінниччині отримала такий автомобіль.