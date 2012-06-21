Британська газета Daily Mail опублікувала власний рейтинг незвичних та найромантичніших місць світу. Очолив його Тунель кохання на Рівненщині.
Природний феномен, утворений гіллям дерев на відрізку залізниці, нагадує тунель. Такого вигляду йому надав поїзд, який і нині курсує тут тричі на тиждень. Локація швидко привабила туристів з усього світу й обросла інфраструктурою. Дуже популярні тут фотосесії з коханими.
Крім Тунелю кохання, до рейтингу потрапили статуя Алі й Ніно (Батумі, Грузія), хвилеріз у Пярну (Естонія), мурал «Я люблю тебе, Париж!» (Франція), лондонська статуя «Місце зустрічі» (Велика Британія), а ще романтичні місця в Мексиці, Японії, США, Росії. Символічно, що на Рівненщині 2020-й оголосили роком промоції культурної спадщини. Адже область позиціонує себе як туристський регіон. До речі, поблизу Тунелю кохання зазвичай відбувається чимало цікавих заходів.
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