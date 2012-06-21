Ні, відомий на весь світ природний феномен, який нарекли Тунелем кохання, звісно, залишився під Клеванем на Рівненщині. Але відчути ефект присутності в омріяному для закоханих місці тепер можуть і в столиці. Панорамна світлина «Тунель кохання» авторства Івана Делідона прикрасила зупинку на Майдані Незалежності. А «Тараканівський форт» Назарія Іваніва — інші місця Києва.
Так розпочалася весняна хвиля проєкту #uniqueUA. Його реалізації посприяло управління культури і туризму Рівненської ОДА та спеціалізований сайт «Рівненщина туристична». Адже йдеться про можливість ознайомитися з унікальними куточками області й промоцію краю, який позиціонує себе як туристичний.
«Саме внутрішній туризм буде популярним найближчим часом, — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. — У нас багато чарівних місць, про які український турист іще не знає. Тому щойно відступить вірус, запрошуємо на Рівненщину. Не пошкодуєте».
Світлини представлять також в інших містах України.