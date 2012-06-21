У Новоайдарі відбулася презентація книжки «Айдар — любов моя і біль» Володимира та Оксани Мартинових, які відомі тим, що організували вже кілька експедицій по одній з основних річок Луганщини. І кожною такою поїздкою вони привертають увагу до екологічних проблем.
«У наших походах брали участь люди, котрі безмірно закохані в рідний край, в річку Айдар, яку фахівці-природознавці здавна і невипадково називають водною перлиною Донбасу. Вона вважається найчистішою річкою Донецького басейну, — зазначив Володимир Мартинов. — Ось уже протягом більш як тридцяти років ми не тільки розповідаємо своїм землякам про стан річки, а й намагаємося порушувати проблеми, з якими стикається Айдар. На жаль, незважаючи на те, що після наших експедицій ухвалювали рішення не тільки на рівні селищної, а й районної рад, проблем не меншає. Саме від нас залежить, в якому стані отримають річку наші нащадки. Отже, всім нам не можна залишатися байдужими до проблем екології».
Питання охорони річки логічно стали головними на зустрічі-презентації видання. І не випадково серед запрошених був селищний голова Ігор Шопін. За його словами, турбота про річку об’єднує людей, і треба використовувати будь-яку можливість, аби зробити селище Новоайдар та річку Айдар чистішими. Він розповів, що на 2018 рік селищною радою готується програма, спрямована на збереження водної артерії: залучатимуться серйозні суми на очистку та укріплення берегів, на розчищення русла.
Тема, порушена на презентації книжки, не залишила байдужих у залі. Володимир Мартинов запросив на презентацію вчителя Новоайдарської школи-інтернату Олега Котова. Представив його як учасника останньої експедиції, керівника шкільного лісництва, людину, яка безмірно закохана в природу. І запропонував прийняти естафету проведення експедицій. Автор книги «Айдар — любов моя і біль» Володимир Мартинов готовий і далі бути літописцем експедицій, які допоможуть річці стати кращою.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»