Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки Турецькому агентству зі співробітництва та координації (ТІКА) в департаменті соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації створили комфортні умови для прийому відвідувачів, забезпечили доступність для людей з інвалідністю та зміцнили матеріально-технічну базу.
Так у відремонтованому офісі встановлено нові комп’ютери, екрани, проектори, звукова апаратура для соціальних заходів. Фахівці департаменту можуть опрацьовувати великий масив інформації, оперативно реагувати на потреби населення. Також облаштована дитяча кімната й кімната гігієни. Планується створити умови для проведення арттерапії, психологічної реабілітації для дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників АТО.
Під час відкриття оновленого приміщення координатор програми Турецького агентства зі співробітництва та координації в Україні «ТІКА» Хаджи Байрам Болат зазначив: «TIKA – це державна структура Турецької Республіки, яка реалізує проекти у сфері міжнародної технічної допомоги та допомоги з розвитку.
В Україні ми працюємо в таких сферах як охорона здоров’я, освіта, соціальна сфера, охорона культурної спадщини і покращення рівня інституціоналізації, тобто розбудови спроможностей державних органів України. В рамках цього проекту ми покращили матеріально-технічну базу, умови надання послуг департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА. Побачивши результат роботи, я на власні очі впевнився, що дійсно це проект, який матиме позитивні результати для регіону. У мене немає сумнівів, що відтепер департамент буде виконувати свої функції більш якісно».
Директор департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталія Заболотна подякувала агентству «ТІКА» за надану допомогу.