Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У Туреччині, яка збирається відкрити туристичний сезон на своїх південних курортах з кінця травня 2020 року, стартувала програма безпеки, розроблена урядовцями. Її мета — зробити відпочинок туристів безпечним у час панування коронавірусної інфекції COVID-19 у світі.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», влада Туреччини ще у третій декаді квітня 2020 року заявила про те, що рівень захворюваності на коронавірус у традиційних морських курортах Середземного та Мармурового морів, є дуже низьким. Тому країна, враховуючи всі правила безпеки та поводження туристів у готелях та на пляжах, може відкривати туристичний сезон.
Влада сертифікуватиме готелі, ресторани, аеропорти на предмет виконання ними необхідних норм, які запобігають поширенню коронаінфекції. Також турецький уряд вже розмістив в Інтернеті перелік таких об’єктів, яким надано відповідний сертифікат задля того, щоб з ним могли ознайомитися потенційні туристи та зробити свій вибір.
Влада Греції також заявила, що офіційно розпочне туристичний сезон (правда на місяць пізніше Туреччини) з 1 липня 2020 року. Грецький уряд також підготував план дії туристичних об’єктів щодо прийому туристів в умовах панування коронавірусної інфекції.
Всі працівники готелів повинні ретельно відслідковувати правила гігієни: забезпечувати відповідну дистанцію між особами, швидко та вміло реагувати на випадки підозри на коронавірус. До того ж, у готелях повинен бути спеціальний лікар, які проводитиме тести на коронавірусну інфекцію.
Влада Греції хоче дозволити перебування в країні туристам лише в тому випадку, якщо вони пройшли тести на коронавірус та отримали негативний результат.