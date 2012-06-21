Відтепер для індивідуальних туристів і груп, які мандрують у горах Закарпаття, запроваджено новий сервіс. Вони можуть зареєструватися і повідомити про маршрут, час своєї подорожі, а також контакти для зворотного зв’язку, скориставшись онлайн-доступом.
Ходити і телефонувати не потрібно, достатньо скористатися смартфоном і повідомити надзвичайників про заплановану мандрівку. Знаючи, що на високогір’ї усяке може трапитися, рятувальники закликають активно користуватися новим сервісом.
Це легко зробити, зважаючи на тотальну озброєність сучасними гаджетами та мобільним інтернетом, вважають у ДСНС. Тож якщо особи або групи, які внесли відомості про себе в базу даних, у визначений час не вийдуть на зв’язок, то це буде сигналом для початку активних дій: на пошуки вирушать рятувальні служби.
Реєструватися можна на сайті управління ДСНС України у Закарпатській області.