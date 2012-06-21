Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопільщині — понад тридцять твердинь, одинадцять з них входять до Національного історико-архітектурного заповідника «Замки Тернопілля». Введення карантину через спалах коронавірусної інфекції не дозволяв туристам відвідувати ці архітектурні пам’ятки. Але тепер уже на подорожувальників тут гостинно чекають. Щоправда, треба мати із собою засоби індивідуального захисту, групу формують не більше, ніж з восьми осіб, потрібно, безперечно, дотримуватися й соціальної дистанції до двох метрів.
Обслуговують туристів поки що на чотирьох об’єктах. Передусім — у Збаразькому замку. Тут є майже 30 виставкових залів. Можна ознайомитися з постійними археологічними, етнографічними експозиціями, дізнатися також про ремесла краю, зброю, нумізматику, оглянути твори сакрального мистецтва, а також художні роботи українських митців. Якщо ж прагнете більше дізнатися про найдавніший князівський рід Корибутів-Вишневецьких, то варто побувати в його «гнізді» — в палацово-парковому комплексі у селищі Вишнівець. Пропонують також поринути в історію у замку першої половини ХVІІ ст. у місті Скалат, до нашого часу тут збереглися чотири кутові вежі, оборонні мури. В ті ж самі роки, коли поставала скалатська твердиня, на Замковій горі у давньому місті Теребовля тогочасний староста Олександр Балабан почав і собі зводити фортецю. Хоч нині вона радше в руїнах, але багато ще тут захопливого й цікавого.